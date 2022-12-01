Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко святкувала перемогу над Канадою.

На початку матчу голкіпер канадців Борян припустився грубої помилки і Зієш з 25 метрів переправив м’яч у сітку воріт Марокко.

У середині першого тайму матчу з передачі Хакімі Ен Несірі пробив з межі штрафного майданчика та вразив правий нижній кут воріт - 2:0. До перерви матчу канадці завдяки автоголу скоротили відставання у рахунку.

У другому таймі голів не було забито. Матч завершився з рахунком 2:1. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Марокко з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група F, 3 тур

1 грудня, 2022 рік

Канада - Марокко 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 4 Зієш, 0:2 - 23 Ен Несірі, 1:2 - 40 Агерд (авт)

Канада: Борян, Джонстон, Міллар, Віторія, Адекугбе (І. Коне 60), Кайє (Хатчінсон 60), Осоріо (Лерія 65), Бьюкенен, Хойлетт (Возерспун 76), Ларін (Девід 60), Девіс

Марокко: Буну, Хакімі (Джабран 85), Саїсс, Агер, Мазрауї, Амрабат, Унаї (Ель-Ямік 77), Буфаль (Абухлаль 65), Зієш (Хамдалла 77), Ен-Несірі, Сабірі (Амалла 65)

Попередження: Хойлетт 7, Осоріо 26, Адекугбе 45+2, Віторія 84