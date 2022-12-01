Збірна Марокко переграла Канаду та виграла групу F на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Марокко святкувала перемогу над Канадою.
На початку матчу голкіпер канадців Борян припустився грубої помилки і Зієш з 25 метрів переправив м’яч у сітку воріт Марокко.
У середині першого тайму матчу з передачі Хакімі Ен Несірі пробив з межі штрафного майданчика та вразив правий нижній кут воріт - 2:0. До перерви матчу канадці завдяки автоголу скоротили відставання у рахунку.
У другому таймі голів не було забито. Матч завершився з рахунком 2:1. Завдяки здобутим трьом очкам збірна Марокко з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.
Канада - Марокко 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 4 Зієш, 0:2 - 23 Ен Несірі, 1:2 - 40 Агерд (авт)
Канада: Борян, Джонстон, Міллар, Віторія, Адекугбе (І. Коне 60), Кайє (Хатчінсон 60), Осоріо (Лерія 65), Бьюкенен, Хойлетт (Возерспун 76), Ларін (Девід 60), Девіс
Марокко: Буну, Хакімі (Джабран 85), Саїсс, Агер, Мазрауї, Амрабат, Унаї (Ель-Ямік 77), Буфаль (Абухлаль 65), Зієш (Хамдалла 77), Ен-Несірі, Сабірі (Амалла 65)
Попередження: Хойлетт 7, Осоріо 26, Адекугбе 45+2, Віторія 84