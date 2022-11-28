Збірна Бразилії здолала Швейцарію та вийшла до плей-оф ЧС-2022

Каземіро забив єдиний гол у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії святкувала перемогу над Швейцарією.

Перша половина зустрічі не була багато на небезпечні моменти - обидві команди демонстрували обережний футбол. До перерви було створено один по-справжньому небезпечний момент. На 27-ій хвилині зустрічі Вінісіус отримав передачу та завдав перспективного удару в один дотик в напрямку лівого кута воріт - Зоммер потягнув його удар.

У середині другого тайму матчу Вінісіус забив гол, який було скасовано через положення поза грою у Рішарлісона. А на 83-ій хвилині бразильцям вдалося досягти свого - Родріго виконав передачу на Каземіро, який завдав удару в один дотик - голкіпер Швейцарії Зоммер не зміг виручити свою команду - 1:0.

Через чотири хвилини Родріго завдав непоганого удару під перекладину воріт, але голкіпер продемонстрував чудову реакцію та в стрибку парирував удар. Матч завершився з рахунком 1:0 на користь збірної Бразилії, яка достроково здобула путівку до плей-оф ЧС-2022.

Раніше збірна Камеруну зіграла внічию зі Сербією - 3:3.

У третьому турі чемпіонату світу, 2 грудня, збірна Сербії зіграє зі Швейцарією, а Камерун - з Бразилією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група G, 2 тур

28 листопада, 2022 рік

Бразилія - Швейцарія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 83 Каземіро

Бразилія: Аліссон, Мілітао, Маркіньюш, Сілва, Сандро (Теллес 86), Каземіро, Фред (Гімараес Бруно 58), Пакета (Родріго 46), Рафінья (Антоні 73), Рішарлісон (Жезус 73), Вінісіус

Швейцарія: Зоммер, Відмер (Фрай 86), Аканджі, Ельведі, Родрігес, Фройлер, Джака, Рідер (Штеффен 58), Соу (Ебішер 76), Варгас (Е. Фернандеш 58), Емболо (Сеферович 76)

Попередження: Фред 52 - Рідер 50