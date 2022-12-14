Головне
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
Вчора 22:55 219
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
Вчора 23:32 147
Франція - Марокко 2:0. Як це було
Вчора 22:54 5479 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
Вчора 21:24 736
ЧС-2022. Франція – Марокко. Чи продовжиться африканська казка в Катарі?
Вчора 19:22 298
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
Вчора 14:10 398
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Вчора 13:40 541
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал
Вчора 11:40 1569
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 07:08 2178
Гол дня: Мессі познущався над захистом збірної Хорватії у півфіналі ЧС-2022 - ВІДЕО
13.12.2022 23:21 1570
Прямі трансляції

Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022

Вчора 22:55 219 0
Визначився другий фіналіст турніру
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
#Марокко, #Франція, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала впевнену перемогу над Марокко.

Вже на 5-ій хвилині матчу Тео Ернандес підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в сітку по центру воріт - 1:0.

Через 5 хвилин Унахі на межі штрафного майданчика отримав м'яч та пробив у правий кут воріт - Льоріс в останню мить виконав блискучий сейв. Згодом Жіру змарнував чудовий гольовий момент. Він швидко пробив з меж штрафного майданчика, але влучив у ліву стійку.

На 79-ій хвилині зустрічі Мбаппе взяв гру на себе, увійшовши у штрафний майданчик, пробивав по воротах, але м'яч рикошетом від захисника відлетів на дальню штангу воріт - Муані закотив м'яч у ворота з близької відстані, оскільки голкіпер вже був безсилий врятувати свою команду - 2:0.

Матч завершився з рахунком 2:0. Збірна Франції стала другим фіналістом турніру. У фіналі, який відбудеться 18 грудня, Франція зіграє з Аргентиною, яка раніше у півфіналі перемогла Хорватію (3:0).

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
1/2 фіналу
14 грудня, 2022 рік

Франція - Марокко 2:0 (1:0)

Голи: 1:0-  5 Тео Ернандес, 2:0 - 79 Муані

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Конате, Т. Ернандес, Фофана, Чуамені, Грізманн, Дембеле (Муані 79), Жиру (Тюрам 65), Мбаппе

Марокко: Буну, Хакімі, Агер, Саїсс (Амалла 21, Еззалзулі 79), Ель-Ямік, Мазрауї (Аттіят-Алла 46), Амрабат, Унаї, Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла 66), Буфаль (Абухлаль 66)

Попередження: Буфаль 27

Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Марокко: стартові склади команд Франція - Марокко: стартові склади команд 941
Франція - Марокко 2:0. Як це було Франція - Марокко 2:0. Як це було 5479 4
Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал Стала відома дата переходу Мудрика в Арсенал 1569
Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 Франція – Марокко: анонс і прогноз матчу 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 2178
Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО Поворознюк: "Я перший, хто просто послав н***й Гордона" - ВІДЕО 2122 1
Франція - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 Франція - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - матч 1/2 фіналу ЧС-2022 1784
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 103112
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 54412 1
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 25605
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 38638
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 47521 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94691 1