Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022

Визначився другий фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Франції святкувала впевнену перемогу над Марокко.

Вже на 5-ій хвилині матчу Тео Ернандес підібрав м'яч у штрафному майданчику та безжально відправив його в сітку по центру воріт - 1:0.

Через 5 хвилин Унахі на межі штрафного майданчика отримав м'яч та пробив у правий кут воріт - Льоріс в останню мить виконав блискучий сейв. Згодом Жіру змарнував чудовий гольовий момент. Він швидко пробив з меж штрафного майданчика, але влучив у ліву стійку.

На 79-ій хвилині зустрічі Мбаппе взяв гру на себе, увійшовши у штрафний майданчик, пробивав по воротах, але м'яч рикошетом від захисника відлетів на дальню штангу воріт - Муані закотив м'яч у ворота з близької відстані, оскільки голкіпер вже був безсилий врятувати свою команду - 2:0.

Матч завершився з рахунком 2:0. Збірна Франції стала другим фіналістом турніру. У фіналі, який відбудеться 18 грудня, Франція зіграє з Аргентиною, яка раніше у півфіналі перемогла Хорватію (3:0).

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/2 фіналу

14 грудня, 2022 рік

Франція - Марокко 2:0 (1:0)

Голи: 1:0- 5 Тео Ернандес, 2:0 - 79 Муані

Франція: Льоріс, Кунде, Варан, Конате, Т. Ернандес, Фофана, Чуамені, Грізманн, Дембеле (Муані 79), Жиру (Тюрам 65), Мбаппе

Марокко: Буну, Хакімі, Агер, Саїсс (Амалла 21, Еззалзулі 79), Ель-Ямік, Мазрауї (Аттіят-Алла 46), Амрабат, Унаї, Зієш, Ен-Несірі (Хамдалла 66), Буфаль (Абухлаль 66)

Попередження: Буфаль 27