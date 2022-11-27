Іспанія та Німеччина не виявили сильнішого у 2 турі ЧС-2022

На гол Морати відповів Фюллькруг

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи Е чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Іспанії святкувала перемогу над Німеччиною.

На старті матчу Ольмо відгукнувся на чудову передачу на межі штрафного майданчика та пробив у праву дев'ятку, але голкіпер в акробатичному стрибку м'яч. Рикошетом від його рукавиць, м'яч влучає у стійку.

У середині тайму Торрес отримав передачу та пробив по воротах, але влучив у одного із гравців збірної Німеччини, котрий опинився на шляху м'яча.

На сороковій хвилині зустрічі Кімміх зі штрафного удару виконав подачу в карну зону, де Антоніо Рюдігер (Німеччина) звільнився від опіки та, з лінії воротарського майданчика, головою пробив у правий нижній кут воріт - 0:1. Але взяття воріт було скасовано після перегляду VAR - положення поза грою.

На 57-ій хвилині зустрічі Кімміх у штрафному майданчику отримав передачу та пробив по воротах Іспанії - з його ударом у лівий кут воріт блискуче впорався голкіпер Сімон. Через 5 хвилин Альба виклав м'яч під удар Мораті - з ударом у лівий кут воріт Ноєр не впорався і збірна Іспанії відкрила рахунок.

Асенсіо міг подвоїти рахунок вже у наступній атаці іспанців, але змарнував свою можливість. На 73-ій хвилині зустрічі Мусіала отримав точну передачу в штрафному майданчику і відразу пробив - м'яч полетів у центр воріт, але голкіпер іспанців Сімон продемонстрував свою майстерність і парирував удар. А на 83-ій хвилині Фюллькруг зрівняв рахунок, влучивши під перекладину воріт Іспанії.

Збірна Німеччини уникнула другої поразки на турнірі і завдяки поразці Японії у грі з Коста-Рикою не втратила шанси на вихід з групи. Німецькій команді потрібна перемога над Коста-Рикою в останньому турі групи та втрата очок Японією у протистоянні з Іспанією. Матчі третього туру групи Е відбудуться 1 грудня.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група Е, 2 тур

27 листопада, 2022 рік

Іспанія - Німеччина 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 62 Мората, 1:1 - 83 Фюллькруг

Іспанія: Сімон, Карвахаль, Родрі, Лапорт, Альба (Бальде, 82), Гаві (Ніко Вільямс, 66), Бускетс, Педрі - Гаві, Бускетс, Педрі, Ферран Торрес (Мората, 54), Асенсіо (Коке, 66), Ольмо

Німеччина: Ноєр, Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдігер, Раум (Шлоттербек, 87), Кімміх, Горецка, Гнабрі (Хофман, 85), Гюндоган (Сане, 70), Мусіяла, Мюллер (Фюллькруг, 70)

Попередження: Бускетс, 44 - Керер, 37, Горецка, 58, Кімміх, 60