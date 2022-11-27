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Збірна Бельгії сенсаційно поступилася Марокко у 2 турі ЧС-2022

Сьогодні 16:56 62 0
Збірна Бельгії сенсаційно поступилася Марокко у 2 турі ЧС-2022
Фото Getty Images
#Бельгія, #Марокко, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи F чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бельгії зазнала поразки від Марокко.

На старті матчу Бачуай мав шанс забити швидкий гол, але з його ударом у лівий нижній кут воріт блискуче впорався голкіпер Марокко Мунір. На 35-ій хвилині матчу Хакімі відважився на удар з меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів праворуч від воріт. Через чотири хвилини Де Брейне виконав дуже небезпечний штрафний удар, закрутивши м'яч над перекладиною воріт. 

У компенсовані хвилини зустрічі Зієш забив зі штрафного за меж карного майданчика - удар було спрямовано по центру воріт, голкіпер не зумів із ним впоратись. Але після перегляду ВАР арбітр скасував взяття воріт, адже гравці збірної Марокко, перебуває у положенні поза грою, заважали голкіперу.

На 52-ій хвилині матчу Азар у слаломному проході увірвався в штрафний майданчик і пробив під праву стійку. Однак, голкіпер, дивовижним чином, примудрився впоратись із цим ударом. Через 5 хвилин Буфаль увірвався до штрафного майданчика та пробив, але м'яч пролетів неподалік від правої штанги воріт збірної Бельгії.

У середині другого тайму матчу Мертенс на межі штрафного майданчика завдав ефектного сильного удару в лівий кут воріт Марокко - голкіпер Мунір парирував його удар. На 73-ій хвилині зустрічі Сабірі зі штрафного забив видовищний гол: м'яч влетів у сітку поруч із лівою штангою.

Через 9 хвилин Вертонген замкнув подачу з кутового ударом головою - м'яч пролетів повз ворота. Далі мали момент марокканці, але голкіпер Куртуа потягнув удар Хамдалли. А у компенсовані хвилини матчу Абухлаль подвоїв рахунок - після передачі Зієша влучив у дев'ятку воріт бельгійців.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Марокко. Несподівана поразка бельгійців збільшила інтригу у групі F у боротьбі за дві путівки до плей-оф турніру.

Сьогодні, 27 листопада, у цій групі відбудеться ще один матч, в якому Хорватія зіграє з Канадою. Початок матчу о 18:00.

У третьому турі чемпіонату світу, 1 грудня, збірна Бельгії зіграє з Хорватією, а Марокко - з Канадою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група F, 2 тур
27 листопада, 2022 рік

Бельгія - Марокко 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 73 Сабірі, 0:2 - 90+3 Абухлаль

Бельгія: Куртуа, Меньє (Лукаку 81), Алдервейрелд, Вертонген, Кастань, Онана (Тілеманс 60), Вітцель, Де Брюйне, Еден Азар (Мертенс 60), Торган Азар (Троссард 75), Батшуайї (де Каталаре 75)

Марокко: Мунір, Мазрауї, Саісс, Агер, Хакімі (Аттійят-Алла 67), Амалла, Амрабат (Сабірі 67), Унаї (Ель-Амік 78), Буфаль (Абухляль 72), Ен-Несірі (Хамдалла 72), Зієш

Попередження: Онана 28 - Сабірі 90+5.

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