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Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022

Сьогодні 19:55 199 0
Левандовський не реалізував пенальті
Збірна Мексики зіграла внічию з Польщею у 1 турі ЧС-2022
Фото: AFP
#Мексика, #Польща, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Мексики зіграла внічию з Польщею.

На 26-ій хвилині матчу Ектор виконав чудовий навіс - Вега пробив у боротьбі з опонентом - м'яч пролетів поруч зі штангою. Через дві хвилини воротам Польщі загрожував Гальярдо, але програв дуель голкіперу.

На 56-ій хвилині матчу збірна Польщі мала чудовий шанс вийти вперед - у ворота суперника було призначено пенальті. Левандовський не зміг реалізувати пенальті - Очоа потягнув його удар у правий нижній кут воріт. У середині другого тайму голкіпер Польщі виручив команду після удару Мартіна.

Вега загрожував воротам поляків, але не влучив по воротах. Матч завершився внічию - 0:0.

Сьогодні, 22 листопада, у групі С відбувся матч, в якому збірна Аргентини сенсаційно програла Саудівській Аравії (1:2).  

У другому турі чемпіонату, 26 листопада, збірна Польщі зіграє з Саудівською Аравією, а Аргентина - з Мексикою.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 1 тур
22 листопада, 2022 рік

Мексика - Польща 0:0

Мексика: Очоа, Х. Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо, Еррера (Родрігес 71), Альварес, Чавес, Лосано, Мартін (Хіменес 71), Вега (Антуна 84)

Польща: Щенсний, Берешинський, Глік, Ківьор, Кеш, Камінський, Крихов'як, Шиманський (Франковський 72), Залевський (Бєлік 46), Зелінський (Мілік 87), Левандовський

Попередження: Х. Санчес 29, Морено 56 – Франковський 76

Нереалізований пенальті: Левандовський 58 (голкіпер)

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