Збірна Португалії знищила Швейцарію в 1/8 фіналу ЧС-2022

Визначився восьмий чвертьфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії святкувала перемогу над Швейцарією.

Матч завершився з рахунком 6:1.

Збірна Португалії стала восьмим чвертьфіналістом турніру. В 1/4 фіналу, який відбудеться 10 грудня, Португалія зіграє зі збірною Марокко, яка раніше у серії пенальті здолала Іспанію.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/8 фіналу

6 грудня, 2022 рік

Португалія - Швейцарія 6:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 Рамос, 2:0 - 33 Пепе, 3:0 - 51 Рамос, 4:0 - 55 Геррейро, 4:1 - 58 Аканджі, 5:1 - 67 Рамос, 6:1 - 90+2 Леау

Попередження: Шер (43), Джемерт (59)

Португалія: Д.Кошта, Дало, Пепе, Р.Діаш, Геррейру, Отавіо (Вітінья, 74), В.Карвалью, Б.Сілва (Невеш, 81), Б.Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Орта, 74), Фелікс (Роналду, 74)

Швейцарія: Зоммер, Шер (Джемерт, 46), Аканджи, Р.Родрігес, Е.Фернандеш, Фройлер (Закария, 54), Джака, Соу (Сеферович, 54), Шакірі, Варгас (Окафор, 66), Емболо (Ясарі, 89)