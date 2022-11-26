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Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022

Сьогодні 17:02 345 0
Левандовський забив гол та зробив результативну передачу у звітному матчі
Збірна Польщі переграла Саудівську Аравію у 2 турі ЧС-2022
Фото: AFP
#Польща, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Польщі святкувала перемогу над Саудівською Аравією.

Звітний матч порадував вболівальників цікавою грою та кількістю небезпечних моментів. Так, на 13-ій хвилині матчу Канно в штрафному майданчику прийняв передачу врозріз між захисниками і пробив під поперечину воріт, але Щенсний видав чудовий сейв та врятував збірну Польщі.

На 39-ій хвилині зустрічі Левандовський зіграв на Зелінського, який перебував вільним у штрафному майданчику - Пйотр завдав удару в один дотик під перекладину воріт - 1:0.

Через чотири хвилини Аль-Шехрі впав у штрафному майданчику Польщі в боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхиляє всі спроби футболістів апелювати до нього. Але згодом арбітр Сампайо дав сигнал про використання системи VAR, після перегляду якого призначив пенальті. Голкіпер збірної Польщі Щенсний вгадав напрямок польоту м'яча після удару з одинадцятиметрової позначки, який виконував Аль-Давсарі.

У компенсовані хвилини першого тайму Аль-Брейк намагався з близької відстані добити м'яч в сітку. Однак, голкіпер виконав приголомшливий сейв і запобіг голу. Чудовий взірець воротарського мистецтва.

У другому таймі голкіпер Польщі Щесний продовжив феєрити, рятуючи команди від гола. Він потягнув удар Аль-Давсарі на 55-ій хвилині матчу. Через 5 хвилин вже Аль-Бурайкан завершував атаку збірної Саудівської Аравії, але змарнував чудову нагоду забити, з меж штрафного майданчика спрямувавши м'яч над перекладиною воріт суперника.

На 63-ій хвилині матчу збірна Польщі відповіла своїм моментом. Мілік замкнув простріл з флангу, але головою спрямував м'яч у перекладину воріт. Через кілька хвилин не пощастило Левандовському. Роберт відгукнувся на передачу у штрафного майданчику і пробив по воротах, влучивши у праву штангу. 

А на 82-ій хвилині матчу Левандовський нарешті забив гол. Цьому допомогла дивовижна помилка суперника. Роберт з близької відстані відправив м'яч у сітку воріт - 2:0. З цим рахунком і завершився матч. Хоча наприкінці матчу Левандовський міг оформити дубль, але не реалізував вихід один на один з голкіпером суперника.

Сьогодні, 26 листопада, у групі С відбудеться матч, в якому збірна Аргентини зіграє з Мексикою. Початок матчу о 21:00.  

У третьому турі чемпіонату, 30 листопада, збірна Польщі зіграє з Аргентиною, а Мексика - з Саудівською Аравією.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група С, 2 тур
26 листопада, 2022 рік

Польща - Саудівська Аравія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Зелінський, 2:0 - 82 Левандовський

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський - Крихов’як, Бєлік, Зелінський, Франковський, Левандовський, Мілік

Саудівська Аравія: Аль-Оваїс, Абдулхамід, Аль-Амрі, Аль-Болеахі, Аль-Брейк, Аль-Малкі, Аль Наджеї, Канно, Аль-Бурайкан, Аль-Шехрі, Аль-Давсарі

Попередження: Ківьор 15, Кеш 16, Мілік 19 - Аль-Малкі 20, Аль-Амірі 45+4

Нереалізований пенальті: Аль-Давсарі, 45 (воротар)

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