Головне
Збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022
Сьогодні 18:59 520
Збірна Уругваю перемогла Гану, але не вийшла до плей-оф ЧС-2022
Сьогодні 19:10 260
Кандидатуру Шевченка висунули на пост президента УАФ
Сьогодні 15:57 526
Кривбас переграв Чорноморець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 243
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 13:17 318513
Ушеніна виграла супертурнір в Індії
Сьогодні 12:55 325
Південна Корея зіграє з Португалією, Бразилія - з Камеруном: розклад матчів 2 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 402
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 06:20 35628
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022
Сьогодні 00:19 1124
Збірна Німеччини переграла Коста-Рику, але залишає ЧС-2022
Вчора 23:00 847
Прямі трансляції

Збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022

Сьогодні 18:59 520 0
Збірна Португалії поступилася Південній Кореї у 3 турі ЧС-2022
#Південна Корея, #Португалія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру групи Н чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Португалії зазнала поразки від Південної Кореї.

У першому таймі матчу команди обмінялися забитими голами. На старті зустрічі Орта вивів португальців вперед. А на 27-ій хвилині Кім Йон Гвон зрівняв рахунок.

У компенсовані хвилини матчу Південна Корея забила гол і святкувала перемогу з рахунком 2:1. Здобута перемога дозволила Південній Кореї посісти друге місце та вийти до плей-оф турніру.  Збірна Португалії з першого місця вийшла до плей-оф ЧС-2022.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Група Н, 3 тур
2 грудня, 2022 рік

Південна Корея - Португалія 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Орта, 1:1 - 27 Кім Йон Гвон, 2:1 - 90+1 Хван Хі Чхан

Південна Корея: Син Гю Кім, Мун Хван Кім, Кьон Вон Кван, Йон Гвон Кім (Сон Чун Хо), Джин Су Кім, Чон, Хван, Кан Ін Лі (Хван Ий Джо 81), Дже Сон Лі (Хван Хі Чан 66), Чо, Сон

Португалія: Кошта, Канселу, Пепе, Сілва, Далот, Невеш (Леау 65), Матеус (Пальїнья 65), Маріу (Б. Сілва 81), Вітінья (Карвалью 81), Роналду (Сілва 65), Орта

Попередження: Лі Кан Ін 36, Хван Хі Чхан 90+2

Коментарі ()
Популярне зараз
Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Коста-Рика - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 962
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 318513
Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 Гол дня: японець Доан шокував збірну Іспанії ударом з-за меж штрафного на ЧС-2022 1124
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 35628
Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022 Збірна Японії несподівано здолала Іспанію та виграла групу Е на ЧС-2022 1009
Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC Ф'юрі - Чісора: онлайн трансляція чемпіонського бою WBC 928
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32042 2
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11542 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 23206 3
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28823
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 260397
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4830 2