Збірна Нідерландів перемогла Сенегал у 1 турі ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі першого туру групи А чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Нідерландів святкувала перемогу над Сенегалом.

На старті зустрічі гравці збірної Нідерландів мали чудову можливість відкрити рахунок, але Бергвейн не дотягнувся до м'яча, щоб його перевести у пусті ворота. Через 15 хвилин нідерландці втратили ще один шанс для взяття воріт: Де Йонг замість удару по воротах втратив м'яч, маючи чудову позицію для удару.

У середині першого тайму Ісмаїла Сарр намагався загрожувати воротам Нідерландів - Ван Дейк зміг заблокувати удар суперника. На перерву команди пішли без забитих голів.

На 53-ій хвилині Ван Дейк мав хороший шанс відкрити рахунок у матчі: він розстрілював ворота з близької відстані, але не влучив. У середині другого тайму зустрічі сенегалець Булає Діа непогано пробив у правий нижній кут воріт, але Андріс Нопперт виконав приголомшливий сейв, не дозволивши йому забити.

Гує на 73-ій хвилині пробивав з-за меж штрафного майданчика по воротах Нідерландів - Нопперт не без проблем парирував удар. За 5 хвилин до завершення основного часу зустрічі Гакпо вдалося відкрити рахунок - Френкі де Йонг виконав вдалу навісну передачу в штрафний майданчик, якому Гакпо високо вистрибнувши, головою спрямував м’яч у лівий кут воріт повз голкіпера сенегальців.

На 87-ій хвилині сенегальці могли зрівняти рахунок. Папе Гує з межі штрафного майданчика прицільно пробив у правий нижній кут воріт, але Нопперт виконав надзвичайний сейв. У компенсовані хвилини матчу Классен подвоїв рахунок. Він зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч під ліву стійку. Матч завершився з рахунком 2:0 на користь збірної Нідерландів.

Нагадаємо, що у матчі-відкритті ЧС-2022 збірна Еквадору впевнено переграла Катар (2:0). То ж після першого туру у групі А лідирує

У другому турі чемпіонату світу, 25 листопада, збірна Еквадору зіграє з Нідерландами, а Сенегал - з Катаром.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

Група А, 1 тур

21 листопада, 2022 рік

Сенегал - Нідерланди 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 84 Гакпо, 0:2 - 90+9 Классен

Сенегал: Е. Менді, Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс 62), Н. Менді, Гейе, Куяте (Гує 73), Діатта (Джексон 74), Діа (Дьєнг 69), Сарр

Нідерланди: Нопперт, Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд, Бергхюйс (Копмайнерс 79), де Йонг, Гакпо (де Рон 90+4), Янссен, Бергвейн (Классен 79)

Попередження: Менді 90+4, Гейе 90+6 – де Лігт 56