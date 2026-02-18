Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів

Зимове трансферне вікно в Українській Прем'єр-лізі офіційно відкривається 25 січня та триватиме до 11 березня.

Перед поновленням сезону клуби намагаються підсилити свої склади новими футболістами, заробити на продажі лідерів та позбутися "баласту".

Українське зимове вікно бурхливо розпочалося ще до його відкриття. У середині грудня 2025 року донецький Шахтар підписав вінгера черкаського ЛНЗ Проспера Обаха за 4,5 мільйони євро. Тож саме "гірники" встановили планку найдорожчого зимового трансферу в Україні.

Динамо, Полісся, Металіст 1925, Колос та Кривбас також готуються здивувати своїх фанів цікавими трансферами. Це означає, що зимова перерва в УПЛ точно не буде нудною.

Усі зміни в українських командах фіксуватимуться у наведеній нижче таблиці. Також буде оновлюватися список найдорожчих трансферів УПЛ.

Найдорожчі зимові трансфери УПЛ-2025/26

1. Проспер Обах, вінгер – 4,5 млн євро (ЛНЗ – Шахтар)

2. Ніколас Аревало, півзахисник – 1,7 млн євро (Мільйонаріос – Металіст 1925)

3-6. Єгор Твердохліб, півзахисник – 1,5 млн євро (Кривбас – ЛНЗ)

3-6. Ліндон Емерллаху, півзахисник – 1,5 млн євро (Клуж – Полісся)

3-6. Богдан Слюбик, захисник – 1,5 млн євро (Рух – Пардубіце)

3-6. Кауан Баптістелла, півзахисник – 1,5 млн євро (Крузейро – Металіст 1925)

Скорочення: г – голкіпер, з – захисник, п – півзахисник, н – нападник, з/о – завершення оренди, в/а – вільний агент.

Суми трансферів, наведені в таблиці, подано відповідно до даних авторитетного порталу Transfermarkt.