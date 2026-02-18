Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Зимове трансферне вікно в Українській Прем'єр-лізі офіційно відкривається 25 січня та триватиме до 11 березня.
Перед поновленням сезону клуби намагаються підсилити свої склади новими футболістами, заробити на продажі лідерів та позбутися "баласту".
Українське зимове вікно бурхливо розпочалося ще до його відкриття. У середині грудня 2025 року донецький Шахтар підписав вінгера черкаського ЛНЗ Проспера Обаха за 4,5 мільйони євро. Тож саме "гірники" встановили планку найдорожчого зимового трансферу в Україні.
Динамо, Полісся, Металіст 1925, Колос та Кривбас також готуються здивувати своїх фанів цікавими трансферами. Це означає, що зимова перерва в УПЛ точно не буде нудною.
Усі зміни в українських командах фіксуватимуться у наведеній нижче таблиці. Також буде оновлюватися список найдорожчих трансферів УПЛ.
Найдорожчі зимові трансфери УПЛ-2025/26
- 1. Проспер Обах, вінгер – 4,5 млн євро (ЛНЗ – Шахтар)
- 2. Ніколас Аревало, півзахисник – 1,7 млн євро (Мільйонаріос – Металіст 1925)
- 3-6. Єгор Твердохліб, півзахисник – 1,5 млн євро (Кривбас – ЛНЗ)
- 3-6. Ліндон Емерллаху, півзахисник – 1,5 млн євро (Клуж – Полісся)
- 3-6. Богдан Слюбик, захисник – 1,5 млн євро (Рух – Пардубіце)
- 3-6. Кауан Баптістелла, півзахисник – 1,5 млн євро (Крузейро – Металіст 1925)
Таблиця переходів УПЛ. Зима-2025/26
|Прийшли
|Клуб
|Пішли
п. Єгор Твердохліб (Кривбас, 1,5 млн євро)
п. Артур Микитишин (Кривбас, 0,5 млн євро)
п. Адам Якубу (Тренчин, 1 млн євро)
п. Абдул Авуду (Візела, оренда)
|ЛНЗ Черкаси
з. Ярослав Кисіль (Кудрівка, оренда)
з. Олександр Каплієнко (Чорноморець)
з. Іван Єрмачков (в/а)
п. Проспер Обах (Шахтар, 4,5 млн євро)
п. Артур Авагімян (Чорноморець)
п. Ейнел Соареш (Тренчин, оренда)
п. Проспер Обах (ЛНЗ, 4,5 млн євро)
п. Іван Лосенко (Кудрівка, з/о)
п. Майкон (Корініанс, з/о)
|Шахтар Донецьк
п. Іван Лосенко (Монреаль, оренда)
п. Дмитро Топалов (Актобе)
п. Майкон (Атлетіку Мінейру)
п. Антон Глущенко (Кудрівка, оренда)
з. Ілір Краснічі (Колос, 1,2 млн євро)
п. Ліндон Емерллаху (Клуж, 1,5 млн євро)
н. Ігор Краснопір (Карпати, 1,2 млн євро)
н. Луїфер Ернандес (Чорноморець, з/о)
н. Дімітар Трайков (Работнічкі, з/о)
|Полісся Житомир
з. Данило Безкоровайний (Сумгаїт, оренда)
п. Андре Гонсалвеш (Верес, оренда)
н. Луїфер Ернандес (Кукута Депортіво, оренда)
н. Дімітар Трайков (Дугопольє, оренда)
з. Олександр Сирота (Коджаеліспор, п/о)
п. Андрій Маткевич (Зоря, з/о)
н. Ерік Рамірес (Богеміанс 1905, з/о)
|Динамо Київ
з. Василь Буртник (Нива Т, з/о)
з. Олександр Сирота (Амед, оренда)
п. Анхель Торрес (Еюпспор, оренда)
п. Андрій Маткевич (Епіцентр, оренда)
н. Ерік Рамірес (Карабобо, з/о)
з. Джозеф Джонс (Пласа Амадор)
п. Глейкер Мендоза (Ангостура, 0,5 млн євро)
п. Маттео Аморозо (Зімбру, з/о)
п. Ассан Сек (КТП)
п. Шамі Адам (Хапоель Тель-Авів, оренда)
|Кривбас Кривий Ріг
з. Бандейра (Чунгбук Чхонджу)
з. Бакарі Конате (Маккабі Нетанья, 0,5 млн євро)
п. Єгор Твердохліб (ЛНЗ, 1,5 млн євро)
п. Артур Микитишин (ЛНЗ, 0,5 млн євро)
п. Маттео Аморозо (Зімбру, 0,1 млн євро)
п. Майкен Гонсалес (Депортіо Ла-Гуайра, з/о)
п. Гільєрме Байя (Верес)
п. Хосе Флорес (Стронгест)
г. Артем Недозимований (Шахтар U19)
з. Єгор Поправка (ЮКСА, з/о)
з. Данило Хрипчук (в/а)
п. Олег Ільїн (Оболонь, з/о)
п. Артем Челядін (в/а)
п. Олег Криворучко (Лівий Берег, з/о)
н. Ардіт Тахірі (Ллапі, 0,1 млн євро)
|Колос Ковалівка
з. Ілір Краснічі (Полісся, 1,2 млн євро)
п. Олег Ільїн (Буковина)
п. Максим Третьяков (в/а)
п. Альбін Краснічі (Приштина, оренда)
н. Матіас Оєвусі (Раджа Касабланка, 0,3 млн євро)
з. Євгеній Пасіч (Оболонь, з/о)
з. Валерій Дубко (Металіст 1925)
п. Себастьян Кастільо (Депортіо Ла-Гуайра, оренда)
п. Олександр Смітюх (Локомотив К, з/о)
п. Ніколас Аревало (Мільйонаріос, 1,7 млн євро)
п. Кауан Баптістелла (Крузейро, 1,5 млн євро)
|Металіст 1925 Харків
|з. Максим Імереков (в/а)
п. Тимур Кораблін (Ворскла, з/о)
п. Домагой Єлавич (Широкий Брієг)
н. Верлей Баррера (Альянза, оренда)
|Зоря Луганськ
п. Андрій Маткевич (Динамо, з/о)
п. Тимур Кораблін (Фратрія)
з. Віталій Холод (Рух, 0,7 млн євро)
з. Ростислав Лях (Рух, 0,3 млн євро)
п. Стеніо (Америка, з/о)
п. Марко Сапуга (Рух, 0,2 млн євро)
п. Ілля Квасниця (Рух, 1 млн євро)
п. Едсон (Рух, 0,4 млн євро)
н. Бабукар Фал (Рух, 0,5 млн євро)
|Карпати Львів
з. Павло Полегенько (Оболонь)
з. Дієго Паласіос (Корінтіанс, з/о)
п. Патрісіо Танда (Расінг, з/о)
п. Владислав Клименко (Чорноморець)
п. Пабло Альварес (Актобе)
н. Ігор Краснопір (Полісся, 1,2 млн євро)
н. Ігор Невес (Рух, оренда)
п. Таллес (Касіма Антлерс, з/о)
н. Ігор Невес (Карпати, оренда)
|Рух Львів
з. Віталій Холод (Карпати, 0,7 млн євро)
з. Ростислав Лях (Карпати, 0,3 млн євро)
з. Богдан Слюбик (Пардубіце, 1,5 млн євро)
п. Марко Сапуга (Карпати, 0,2 млн євро)
п. Ілля Квасниця (Рух, 1 млн євро)
п. Едсон (Рух, 0,4 млн євро)
н. Бабукар Фал (Карпати, 0,5 млн євро)
з. Назар Балаба (ЮКСА, з/о)
п. Гільєрме Байя (Кривбас)
п. Андре Гонсалвеш (Полісся, оренда)
п. Фабрісіо Ян (в/а)
н. Марко Мрвальєвич (Мура, з/о)
|Верес Рівне
з. Назар Балаба (Фенікс-Маріуполь)
п. Валерій Кучеров (Фенікс-Маріуполь)
п. Ерен Айдін (Зіра)
п. Самуель Нонго (Ельбасані, 50 тис євро)
н. Марко Мрвальєвич (в/а)
н. Ростислав Тарануха (в/а)
з. Олександр Чернов (Вікторія, з/о)
з. Павло Полегенько (Карпати)
з. Олександр Жовтенко (Інгулець, 50 тис євро)
п. Роман Волохатий (Інгулець, 50 тис. євро)
н. Тарас Лях (Локомотив, з/о)
|Оболонь Київ
г. Віталій Чеботарьов (в/а)
з. Євгеній Пасіч (Металіст 1925, з/о)
з. Василь Курко (Чорноморець)
з. Валерій Дубко (Металіст 1925)
п. Олег Ільїн (Колос, з/о)
г. Ілля Караващенко (Лісне, з/о)
з. Ярослав Кисіль (Кудрівка, оренда)
п. Олександр Беляєв (в/а)
п. Антон Глущенко (Шахтар, оренда)
н. Албан Таїпі (Арсімі)
|ФК Кудрівка Кудрівка
з. Кирило Матвєєв (в/а)
п. Іван Лосенко (Шахтар, з/о)
п. Андрій Тотовицький (в/а)
п. Дмитро Коркішко (в/а)
г. Микита Федотов (Буковина)
з. Аладжі Олівейра (Торрент)
п. Кирило Ковалець (Олександрія)
п. Карлос Рохас (Еркулес, оренда)
п. Андрій Маткевич (Динамо, оренда)
|Епіцентр Кам'янець-Подільський
в. Гліб Бушняк (в/а)
з. Гліб Савчук (Хрудім)
п. Андрій Ляшенко (Пробій)
п. Деніс Янаков (в/а)
п. Джеоване (Регатас Бразіл)
з. Богдан Бутко (в/а)
з. Артур Андрейчик (Ваккер, 50 тис євро)
п. Папа Яде (Шериф)
п. Мауро Родрігеш (Івердон)
|ФК Олександрія Олександрія
г. Микита Шевченко (в/а)
з. Тео Ндіка (в/а)
з. Ілля Ухань (СК Полтава)
п. Артем Козак (в/а)
п. Кирило Ковалець (Епіцентр)
н. Андрій Кулаков (в/а)
з. Ілля Ухань (Олександрія)
п. Олександр П'ятов (Інгулець)
п. Валерій Сад (Інгулець)
н. Даниїл Сухоручко (Лівий Берег)
|СК Полтава Полтава
з. Ілля Ходуля (в/а)
з. Євген Опанасенко (в/а)
п. Олексій Хахльов (в/а)
п. Артем Оніщенко (Таурас)
п. Святослав Шаповалов (в/а)
н. Євген Стрельцов (в/а)
Скорочення: г – голкіпер, з – захисник, п – півзахисник, н – нападник, з/о – завершення оренди, в/а – вільний агент.
Суми трансферів, наведені в таблиці, подано відповідно до даних авторитетного порталу Transfermarkt.