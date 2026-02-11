Олександрія підписала африканського вінгера
Мауру Родрігеш
ФК Івердон
Олександрія оголосила про підписання вінгера швейцарського Івердона та збірної Гвінеї-Бісау Мауру Родрігеша.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Про деталі угоди не розголошується. Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб спробує домовитися про оренду футболіста, однак у підсумку це повноцінний трансфер.
Родрігеш виховувався в системі Сьона, провівши в структурі клубу сім років.
В поточному сезоні він провів за Івердон 22 матчі, забив 6 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює вінгера в 300 тисяч євро.
Раніше Олександрія підписала нападника Папа Ндіага Яде.