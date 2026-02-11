Українська правда
Олександрія підписала африканського вінгера

Олексій Мурзак — 11 лютого 2026, 18:27
Мауру Родрігеш
ФК Івердон

Олександрія оголосила про підписання вінгера швейцарського Івердона та збірної Гвінеї-Бісау Мауру Родрігеша.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Про деталі угоди не розголошується. Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб спробує домовитися про оренду футболіста, однак у підсумку це повноцінний трансфер.

Родрігеш виховувався в системі Сьона, провівши в структурі клубу сім років.

В поточному сезоні він провів за Івердон 22 матчі, забив 6 голів і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює вінгера в 300 тисяч євро.

Раніше Олександрія підписала нападника Папа Ндіага Яде.

