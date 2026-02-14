Олександрія підписала захисника німецького клубу

Олександрія домовилась з німецьким клубом Ваккер Бурггаузен про перехід на постійній основі захисника Артура Андрейчика.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав трирічний контракт – до 31 травня 2029 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Андрейчик виступав за Ваккер з 2022 року. У поточному сезоні в його активі 16 матчів, в яких він відзначився голом та віддав три результативні передачі. Він є вихованцем ДЮСШ Зміна-Оболонь.

Раніше Олександрія підписала нападника Папа Ндіага Яде та вінгером збірної Гвінеї-Бісау Мауру Родрігеша. Втім, втрат у "містян" набагато більше. Взимку клуб попрощався з рекордсменом команди Кирилом Ковальцем, голкіпером Микитою Шевченком, французом Тео Ндікою, фланговим оборонцем Іллею Уханем, півзахисником Артемом Козаком та форвардом Артемом Кулаковим.