Змінив "хліборобів" на "пивоварів": Третьяков став гравцем Оболоні

Денис Іваненко — 27 лютого 2026, 15:52
Київська Оболонь підсилила свій склад українським вінгером Максимом Третьяковим.

Про це повідомила пресслужба "пивоварів".

29-річний футболіст підписав угоду до завершення сезону-2025/2026. Він буде виступати під 75-м номером.

Зазначимо, що Третьяков перебував у статусі вільного агента з січня. Він достроково припинив співпрацю із ковалівським Колосом за згодою обох сторін.

Максим є вихованцем Дніпра. Він також виступав за Металіст, Чорноморець, Дунайську Стреду (Словаччина), Олександрію та Дніпро-1.

За час виступів в УПЛ Максим провів 186 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 19 результативних передач. Також має в активі 14 поєдинків у складі молодіжної збірної України.

Нагадаємо, що Оболонь після 17 турів посідає 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату України. "Пивовари" набрали поки 17 очок і мають гру в запасі.

Standings provided by Sofascore

Дебютувати за новий клуб Третьяков матиме можливість уже 1 березня. Кияни о 15:30 прийматимуть вдома Рух.

