Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Карпати оголосили про підписання 20-річного бразильця з чемпіонату Вірменії

Микола Літвінов — 18 лютого 2026, 15:11
Карпати оголосили про підписання 20-річного бразильця з чемпіонату Вірменії
Ерікі
t.me/fc_karpaty_lviv

Львівські Карпати оголосили про підписання контракту з 20-річним бразильським півзахисником Ерікі.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Футбольний шлях Ерікі розпочався у команді Естрела Потігуар, після чого він перебував у структурі бразильського клубу Греміо, а згодом виступав за Коімбра Еспорте.

Першим європейським досвідом для хавбека став вірменський Ван, до якого він приєднався влітку 2025 року. У складі вірменського клубу бразилець забив чотири голи та віддав два асисти у 15 поєдинках.

Нагадаємо, нещодавно колишній головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко відреагував на чутки про інтерес до нього зі сторони казахстанського Актобе, у якому виступає захисник Іван Ордець, який грав за московське Динамо, а також лівий вінгер Дмитро Топалов.

Футбольні трансфери Карпати Львів

Карпати Львів

Не дав розлогої відповіді: у Карпатах відреагували на раптове повернення Бруніньйо
Трансфер лідера Карпат у Металіст 1925 зірвався – ЗМІ
Полісся випускає Усика, Карпати маскують ганьбу зміною капітана. Головне у міжсезоння УПЛ
Шахтар переміг Руставі та Ділу, Верес переграв Динамо Тбілісі: результати спарингів за участю клубів УПЛ
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів

Останні новини