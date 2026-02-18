Карпати оголосили про підписання 20-річного бразильця з чемпіонату Вірменії

Львівські Карпати оголосили про підписання контракту з 20-річним бразильським півзахисником Ерікі.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Футбольний шлях Ерікі розпочався у команді Естрела Потігуар, після чого він перебував у структурі бразильського клубу Греміо, а згодом виступав за Коімбра Еспорте.

Першим європейським досвідом для хавбека став вірменський Ван, до якого він приєднався влітку 2025 року. У складі вірменського клубу бразилець забив чотири голи та віддав два асисти у 15 поєдинках.

