Епіцентр підписав чергового іспанського легіонера

Епіцентр оголосив про підписання іспанського захисника Аладжі Олівейри.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Олівейра приєднався до дебютанта УПЛ на зборах в Туреччині та зіграв у кількох контрольних матчах. До цього Аладжі виступав за іспанські клуби у різних дивізіонах.

Цього сезону новобранець Епіцентра провів за Торент (у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії) 10 матчів та 1 у Кубку Іспанії, в якому відзначився забитим голом. Всього в активі захисника 71 поєдинок на професійному рівні.

Раніше Епіцентр оголосив про підписання іспанського вінгера Карлоса Рохаса.