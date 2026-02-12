Епіцентр підписав чергового іспанського легіонера
Аладжі Олівейра
ФК Епіцентр
Епіцентр оголосив про підписання іспанського захисника Аладжі Олівейри.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Олівейра приєднався до дебютанта УПЛ на зборах в Туреччині та зіграв у кількох контрольних матчах. До цього Аладжі виступав за іспанські клуби у різних дивізіонах.
Цього сезону новобранець Епіцентра провів за Торент (у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії) 10 матчів та 1 у Кубку Іспанії, в якому відзначився забитим голом. Всього в активі захисника 71 поєдинок на професійному рівні.
Раніше Епіцентр оголосив про підписання іспанського вінгера Карлоса Рохаса.