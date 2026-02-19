Захисник Шахтаря перейшов до новачка УПЛ

Кудрівка досягнула домовленості з донецьким Шахтарем щодо трансферу центрального захисника Мар'яна Фарини.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 22-річного оборонця відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Основною позицією Мар'яна є центральний захисник, однак він також може зіграти на лівому фланзі оборони.

На рахунку Фарини 31 матч і 1 гол на професійному рівні в усіх турнірах у складі Шахтаря та Металіста 1925. Захисник провів 12 ігор у Юнацькій лізі УЄФА за Шахтар U-19.

Після першої половини сезону-2025/26 новачок ліги перебуває в зоні перехідних матчів. У команди 15 очок та 13 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні Кудрівка оголосила про припинення співпраці з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким. Також команду покинув хавбек Дмитро Коркішко, водночас підсилив склад дебютанта УПЛ 27-річний конголезький легіонер Кайя Макоссо та вінгер Шахтаря Антон Глущенко.