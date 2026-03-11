Карпати оголосили про перехід півзахисника Динамо

Півзахисник Динамо Валентин Рубчинський став гравцем львівських Карпат.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до 30 червня 2026 року. Також у договір включена опція викупу гравця. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Рубчинський в поточному сезоні провів за Динамо п'ять матчів. Його контракт розрахований до 30 червня 2028 року.

Раніше ЗМІ також повідомили, що президент "зелено-білих" Володимир Матківський прийняв попереднє рішення щодо звільнення Франа Фернандеса з тренерського містка "левів" після провальної нічиєї з Кудрівкою (1:1) у 19 турі УПЛ-2025/26.

Нещодавно "леви" попрощались із 21-річним півзахисником Олегом Федором, який перейшов у житомирське Полісся.