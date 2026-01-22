Українська правда
Полісся віддало в оренду Вересу свого португальського легіонера

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 20:29
Андре Гонсалвеш
ФК Полісся

Полісся віддало в оренду Вересу португальського півзахисника Андре Гонсалвеша.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Згідно з орендною угодою, увесь 2026 рік 22-річний гравець проведе у складі рівненської команди.

У поточному сезоні Гонсалвеш зіграв 8 матчів у складі Полісся, проте результативними діями не відзначився.

Андре Гонсалвеш – вихованець лісабонського Спортинга, в якому він дістався до другої команди "левів". Узимку 2024 року футболіст перейшов до Ешторіла, де виступав за команду U-23. Взимку 2025 року перебрався у Полісся.

Напередодні повідомлялося, що у розташування рівненського Вереса на зборах в Туреччині прибув молодий бразильський атакувальний хавбек Фабрісіу Ян.

