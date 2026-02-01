Епіцентр підсилив склад вихованцем Атлетіко

Іспанський вінгер Карлос Рохас на правах оренди виступатиме за Епіцентр.

Про це повідомляє пресслужба клубу Еркулес.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Фінансові умови переходу не розкриваються. Український клуб наразі офіційно ще не представив новачка.

Карло Рохас виховувався в системі Леванте та мадридського Атлетіко. За "матрацників" вінгер виступав в Юнацькій лізі УЄФА.

Під час футбольної кар'єри Карлос захищав кольори другої команди Альмерії та Мурсії.

Влітку 2025 року Рохас став гравцем Еркулеса, який виступає у третьому дивізіоні Іспанії. 23-річний футболіст зіграв 17 поєдинків, але результативними діями не відзначався. За даними Transfermarkt, його вартість становить 150 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що в тренувальному таборі Епіцентра перебувають двоє болівійських вінгерів. Також на перегляді в команді Сергія Нагорняка знаходяться вихованець Динамо Андрій Маткевич та іспанець Аладжі Олівейра.