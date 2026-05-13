Турбує те, що ми почали нервувати: Костюк – про перемогу Динамо над Колосом у 28 турі УПЛ

Наставник Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди над Колосом у 28 турі УПЛ, наголосивши, що його підопічні багато нервували у другому таймі, хоча у першому показали змістовну гру.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Для нас найголовнішим є те, що ми набрали три бали. Але турбує те, що ми почали нервувати в другому таймі, хоча у першому таймі ми грали на одному диханні, показавши змістовну гру з двома забитими голами. У другому таймі ми перестали робити те, що нам вдавалося робити до перерви, на чому ми акцентували увагу наших гравців.

Було багато помилок, тож команда нервувала й притиснулася до воріт. Цю проблему необхідно було вирішувати. Гравці, які вийшли на заміну, сповільнили темп гри, відтиснули суперника від наших воріт і довели гру до перемоги. Було багато суперечливих фолів на нашій половині поля, а Колос намагався завантажувати м'яч у штрафний майданчик. Ми впоралися з цим і не дозволили супернику реалізувати їхні моменти", – зазначив він.

Зазначимо, що матч Динамо – Колос розпочався із запізненням через повітряну тривогу в Україні. З цієї ж причини поєдинок Кудрівка – Рух було перенесено на 14 травня.