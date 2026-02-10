Металіст 1925 підписав 18-річного бразильця з родини відомого футзаліста

Харківський Металіст 1925 підписав 18-річного бразильського півзахисника Кауана Баптістеллу.

Про це повідомив офіційний сайт "жовто-синіх".

Контракт між сторонами розрахований на чотири роки. У Металісті 1925 бразилець гратиме під 77 номером. Трансферна сума не повідомляється. За інформацією ТаТоТаке, сума компенсації становить 1,5 мільйона євро.

Баптістелла народився в італійському місті Беневенто. Його батько – відомий футзаліст Клейтон Баптістелла, який грав за збірну Італії та вигравав Кубок Італії у 2009 році.

Кауан розпочав займатися футболом у Сан-Пауло, а згодом грав за Бразіл. У 2022 році атакувальний хавбек потрапив у систему Крузейро.

Останні два сезони грав за команду Крузейро U-20, з якою став чемпіоном Мінейро 2025, чемпіоном Копіньї 2026 та дійшов до півфіналу чемпіонату Бразилії U-20. Кауан забив 12 голів та посів другу сходинку в гонці бомбардирів молодіжної першості.

На початку січня дебютував за основну команду Крузейро в матчі чемпіонату Мінейро проти Позу-Алегрі, вийшовши на заміну на 79-й хвилині. У відведений ігровий час відзначився асистом із кутового.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 близький до угоди з лідером Карпат бразильцем Бруніньйо. Харківський клуб зробив офіційну пропозицію львів'янам.