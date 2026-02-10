Аутсайдер УПЛ підписав трьох новачків: серед них є вихованець Динамо

СК Полтава підсилила свій склад трьома новачками.

Про це повідомила пресслужба слобожанського клубу.

До команди долучились колишні футболісти Інгульця: 29-річний Олександр П'ятов і 27-річний Валерій Сад. Вони підписали контракт з "містянами" до 30 червня 2027 року.

Також гравцем Полтави став 25-річний Даниїл Сухоручко. Він перебував у статусі вільного агента.

Угода нападника, який є вихованцем київського Динамо, з полтавцями розрахована до кінця сезону-2025/2026. Його попереднім клубом був Лівий берег.

Зазначимо. що після 16 зіграних матчів СК Полтава посідає останнє місце в турнірній таблиці УПЛ. Вона має у своєму активі лише дев'ять очок.

Свій перший офіційний матч після зимової паузи "містяни" проведуть 20 лютого. Їх суперником буде Верес, який напередодні позбувся скандального легіонера.