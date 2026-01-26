Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аутсайдер Першої ліги може підсилити склад колишнім захисником Вереса – ЗМІ

Олексій Мурзак — 26 січня 2026, 21:49
Аутсайдер Першої ліги може підсилити склад колишнім захисником Вереса – ЗМІ
Назар Балаба
НК Верес

Фенікс-Маріуполь може підписати чергового новачка з досвідом виступів в УПЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, склад аутсайдера Першої ліги може поповнити колишній захисник Вереса Назар Балаба.

Центрбек першу половину сезону на правах оренди провів за ФК ЮКСА, яку вже покинув, і не планує повертатися до рівненського клубу через нібито втрату мотивації грати у футбол. У грудні Верес розірвав контракт з захисником.

Балаба з 12 років перебував у структурі київського Динамо. У сезоні-2024/25 захисник був капітаном команди киян U-19. Цього сезону у Першій лізі він провів 12 матчів.

Напередодні Фенікс-Маріуполь представив чотирьох новачків

Верес Рівне Фенікс-Маріуполь

Фенікс-Маріуполь

Аутсайдер Першої ліги представив чотирьох новачків
Клуб Першої ліги підпише колишнього захисника Вердера – ЗМІ
Фенікс-Маріуполь підпише цілу низку гравців з досвідом виступів в УПЛ – ЗМІ
Вірт може очолити Фенікс-Маріуполь
Поділля у меншості обіграло Фенікс-Маріуполь у 14-му турі Першої ліги

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік