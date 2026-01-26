Аутсайдер Першої ліги може підсилити склад колишнім захисником Вереса – ЗМІ

Фенікс-Маріуполь може підписати чергового новачка з досвідом виступів в УПЛ.

Про це повідомляє Sport Arena.

За інформацією видання, склад аутсайдера Першої ліги може поповнити колишній захисник Вереса Назар Балаба.

Центрбек першу половину сезону на правах оренди провів за ФК ЮКСА, яку вже покинув, і не планує повертатися до рівненського клубу через нібито втрату мотивації грати у футбол. У грудні Верес розірвав контракт з захисником.

Балаба з 12 років перебував у структурі київського Динамо. У сезоні-2024/25 захисник був капітаном команди киян U-19. Цього сезону у Першій лізі він провів 12 матчів.

Напередодні Фенікс-Маріуполь представив чотирьох новачків.