Зоря підписала 19-річного африканського бомбардира з чемпіонату Румунії

Луганська Зоря оголосила про підписання півзахисника Саллієу Баха зі Сьєрра-Леоне.

Про це повідомив офіційний сайт "чорно-білих".

19-річний футболіст пройшов підготовку з командою Віктора Скрипника на тренувальному зборі в Туреччині, переконавши тренерський штаб у необхідності підписання контракту.

Згідно з інформацією порталу Transfermarkt, угода з хавбеком розрахована до 30 червня 2028 року.

Саллієу вважається одним із найперспективніших гравців Сьєрра-Леоне. За національну команду країни півзахисник зіграв два матчі.

Попереднім клубом Баха був румунський Петролул 95, що виступає в нижчих дивізіонах Румунії. На рахунку африканця 15 забитих м'ячів у 13 матчах.

Раніше повідомлялося про підписання Зорею хорватського вінгера Домагоя Єлавича.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці УПЛ команда Скрипника займає 8 місце, маючи в активі 23 бали. У межах 17 туру чемпіонату України Зоря зіграє з Кудрівкою. Матч відбудеться 23 лютого та розпочнеться о 15:30.