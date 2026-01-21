Карпати достроково попрощались з учасником ЧС Паласіосом

Львівські Карпати оголосили про припинення співпраці з 26-річним лівим захисником Дієго Паласіосом.

Про це йдеться на офіційному сайті "левів".

Еквадорський футболіст не зміг себе добре зарекомендувати у розташуванні "зелено-білих". Паласіос провів за львів'ян лише два матчі (сумарно 157 ігрових хвилин).

"Футбольний клуб Карпати бажає успіхів Дієго в подальшій кар'єрі", – йдеться у новині команди.

Нагадаємо, що орендна угода Паласіоса із Карпатами була розрахована до кінця поточного сезону-2025/26. Однак "леви" вирішили достроково розірвати контракт за згодою сторін.

Легіонер повертається у бразильський Корінтіанс, з яким у нього угода до кінця 2027 року.

Загалом за спиною Паласіоса понад 100 матчів за американський Лос-Анджелес, а також виступи у футболках Віллема II та Аукса. Дієго є учасником чемпіонату світу-2022, куди їздив у складі збірної Еквадору, де не зіграв жодного поєдинку.

Раніше повідомлялось, що львівський клуб покинули захисник Павло Полегенько, півзахисник Владислав Клименко та нападник Ігор Краснопір. Також Карпати припинили роботу з шеф-скаутом команди Глібом Корнієнком.