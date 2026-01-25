Аутсайдер Першої ліги представив чотирьох новачків

Один з аутсайдерів Першої ліги Фенікс-Маріуполь оголосив про підписання чотирьох новачків.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Так, контракти підписано із захисником Олександром Чорноморцем, півзахисниками Олегом Синицею, Андрієм Кухаруком та Валерієм Кучеровим.

Усі футболісти мають досвід гри на найвищому рівні. Чорноморець виступав за Металіст, Десну та Волинь, Синиця грав у складі Металіста 1925 та Лівого берега, Кухарук має досвід виступів у складі Руха, Вереса та Інгульця, а Кучеров довгий час був гравцем Вереса.

Цікаво, що строки підписаних угод не розголошуються.

Першу частину сезону-2025/26 Фенікс-Маріуполь завершив на 14 місці у турнірній таблиці, набравши 16 очок.

Раніше повідомлялось, що Маріуполь близький до підписання колишнього захисника Вердера та ЛНЗ.