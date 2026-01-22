Олександрія оголосила про підписання ексгравця збірної України

Ексзахисник національної збірної України Богдан Бутко став гравцем Олександрії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

Богдан є вихованцем академії донецького Шахтаря. Протягом своєї кар'єри він захищав кольори таких клубів, як Шахтар, Волинь (Луцьк), Іллічівець (Маріуполь), Зоря (Луганськ) та Чорноморець (Одеса).

Також має значний досвід виступів у Польщі (Лех) та Туреччині (Ерзурумспор).

Був гравцем молодіжних збірних: U-16, U-17, U-18, U-19 та U-21. У складі національної збірної України провів 33 матчі, був учасником чемпіонатів Європи 2012 та 2016 років.

У сезоні-2024/25, виступаючи за Чорноморець, провів 25 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Напередодні Колос підписав нападника із Косово, від якого Олександрія відмовилася.