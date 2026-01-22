Українська правда
Олександрія оголосила про підписання ексгравця збірної України

Олексій Мурзак — 22 січня 2026, 21:53
Олександрія оголосила про підписання ексгравця збірної України
Богдан Бутко
ФК Олександрія

Ексзахисник національної збірної України Богдан Бутко став гравцем Олександрії.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракт розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

Богдан є вихованцем академії донецького Шахтаря. Протягом своєї кар'єри він захищав кольори таких клубів, як Шахтар, Волинь (Луцьк), Іллічівець (Маріуполь), Зоря (Луганськ) та Чорноморець (Одеса).

Також має значний досвід виступів у Польщі (Лех) та Туреччині (Ерзурумспор).

Був гравцем молодіжних збірних: U-16, U-17, U-18, U-19 та U-21. У складі національної збірної України провів 33 матчі, був учасником чемпіонатів Європи 2012 та 2016 років.

У сезоні-2024/25, виступаючи за Чорноморець, провів 25 матчів в чемпіонаті, в яких забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Напередодні Колос підписав нападника із Косово, від якого Олександрія відмовилася

