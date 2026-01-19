ЛНЗ віддав в оренду легіонера, який порушував дисципліну

Кабовердійський вінгер ЛНЗ Ейнел Соареш на правах оренди буде захищати кольори словацького Тренчина.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Деталі угоди не повідомляються. 27-річний футболіст вже приєднався до колишньої команди, яка проводить збори в Туреччині.

Нагадаємо, що Соареш системно порушував дисципліну, через що був відсторонений від тренувань з першою командою.

Згодом головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов повідомив, що легіонера не взяли на навчально-тренувальні збори.

Ейнел Соареш став гравцем ЛНЗ у березні 2024 року. Його трансфер з Тренчина коштував черкаському клубу 250 тисяч євро.

У складі ЛНЗ Соареш зіграв 36 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста з Кабо-Верде у 400 тисяч євро.