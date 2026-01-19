Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

ЛНЗ віддав в оренду легіонера, який порушував дисципліну

Сергій Шаховець — 19 січня 2026, 14:15
ЛНЗ віддав в оренду легіонера, який порушував дисципліну
Ейнел Соареш
ФК ЛНЗ

Кабовердійський вінгер ЛНЗ Ейнел Соареш на правах оренди буде захищати кольори словацького Тренчина.

Про це повідомляє пресслужба черкаського клубу.

Деталі угоди не повідомляються. 27-річний футболіст вже приєднався до колишньої команди, яка проводить збори в Туреччині.

Нагадаємо, що Соареш системно порушував дисципліну, через що був відсторонений від тренувань з першою командою.

Згодом головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов повідомив, що легіонера не взяли на навчально-тренувальні збори.

Ейнел Соареш став гравцем ЛНЗ у березні 2024 року. Його трансфер з Тренчина коштував черкаському клубу 250 тисяч євро.

У складі ЛНЗ Соареш зіграв 36 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста з Кабо-Верде у 400 тисяч євро.

Читайте також :
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
ЛНЗ Черкаси Футбольні трансфери

ЛНЗ Черкаси

ЛНЗ стартував з перемоги на зборах у Туреччині
ЛНЗ оголосив про припинення співпраці з двома захисниками
Колос запланував вісім товариських матчів на зимових зборах
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Зеленський скасує ліміт заради Кривбасу? Про що нам говорить перехід Твердохліба

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік