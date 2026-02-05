Захисник Кривбаса перейшов у Маккабі

22-річний малійський захисник Кривбаса Бакарі Конате перейшов в ізраїльський Маккабі Нетанья.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Конате виступав за криворіжців з літа 2024 року. Бакарі провів за Кривбас 30 матчів у всіх турнірах, забивши один гол.

Раніше "червоно-білі" попрощалися з нападником Оче Очовечи та вінгером Хосе Флоресом.

Напередодні Кривбас оголосив про підписання 20-річного ізраїльського нападника Хапоеля Тель-Авів Шамі Адама.Це вже третій зимовий новачок криворіжців. Раніше клуб підписав сенегальського вінгера Ассана Сека, а також 20-річного захисника з Панами Джозефа Джонса.

На зимову паузу команда пішла, посідаючи 5-те місце в турнірній таблиці з 26 очками в активі.