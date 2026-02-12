Українська правда
Кудрівка підписала 22-річного нападника

Олександр Булава — 12 лютого 2026, 19:20
Кудрівка оголосила про підписання нападника Албан Таїпі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

22-річний форвард першу частину сезону провів за клуб Арсімі. У 16 матчах вищого дивізіону Північної Македонії відзначився 6 голами і 2 результативними передачами.

Після першої половини сезону-2025/26 новачок ліги перебуває в зоні перехідних матчів. У команди 15 очок та 13 місце в турнірній таблиці УПЛ.

Напередодні Кудрівка оголосила про припинення співпраці з атакувальним півзахисником Андрієм Тотовицьким. Також команду покинув хавбек Дмитро Коркішко, водночас підсилив склад дебютанта УПЛ 27-річний конголезький легіонер Кайя Макоссо та вінгер Шахтаря Антон Глущенко.

