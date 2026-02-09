Олександрія підписала африканського нападника, який викликався у дві збірні

Олександрія оголосила про чергового зимового новачка. "Містяни" підписали нападника Папа Ндіага Яде.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Угода з африканським легіонером розрахована до 30 червня 2028 року.

Папа Яде народився 5 січня 2000 року в сенегальському місті Сент-Луї. Він вихованець відомої місцевої академії "Génération Foot".

У 19 років Яде переїхав до Франції, де провів значну частину кар'єри. Він захищав кольори Меца, Труа та Кревійї. На рівні французької Ліги 1 провів 62 матчі, у яких забив 3 голи та віддав 7 асистів.

Останнім клубом Яде був молдовський Шериф, за який він забив 15 голів у 50 поєдинках. У складі клубу з Тирасполя брав участь в єврокубках.

Яде викликався до молодіжної збірної Сенегалу, але згодом обрав національну команду Мавританії. Нападник, який може зіграти на обох флангах атаки, провів 15 поєдинків за екзотичну африканську країну та відзначився одним забитим голом.

Раніше Олександрія підписала контракт з досвідченим захисником Богданом Бутком. Втім, втрат у "містян" набагато більше. Взимку клуб попрощався з рекордсменом команди Кирилом Ковальцем, голкіпером Микитою Шевченком, французом Тео Ндікою, фланговим оборонцем Іллею Уханем, півзахисником Артемом Козаком та форвардом Артемом Кулаковим.