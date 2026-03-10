Верес відправив хавбека в оренду Іберії 1999

Грузинський півзахисник Вереса Георгій Куція продовжить кар'єру на батьківщині.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець виступатиме у складі чемпіонів Грузії – тбіліської Іберії 1999. Перехід відбувся на правах оренди, яка розрахована до кінця року. Грузинський клуб також матиме право викупу хавбека.

Куція став гравцем Вереса в липні 2024 року. У першій частині поточного сезону він провів 15 матчів за рівненський клуб у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу.

Його контракт чинний до 30 червня 2027-го. Портал Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

Напередодні Верес підписав контракт з 18-річним півзахисником Давідом Нійо. Легіонер з Руанди став четвертим зимовим новачком "червоно-чорних".