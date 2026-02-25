Кривбас достроково розірвав контракт з французьким легіонером

Криворізький Кривбас оголосив про відхід з команди французького форварда Ноа Гдомбазі.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Сторони достроково розірвали контракт за обопільною згодою. Кривбас подякував 24-річному футболісту за співпрацю та побажав успіху в подальшій кар'єрі.

Ноа Ндомбазі приєднався до "червоно-чорних" влітку 2024 року на правах вільного агента. З того часу нападник зіграв за криворізьку команду 14 офіційних матчів у всіх офіційних турнірах, але не відзначився жодною результативною дією.

Під час ігрової кар'єри вихованець Бордо виступав за другу команду Валенсії, швейцарський Санкт-Галлен, французький Конкарно, а також викликався в юнацьку збірну Франції.

Раніше повідомлялося, що Ндомбазі перебуває на перегляді в команді з Центральної Азії.

Нагадаємо, що у 17-му турі УПЛ Кривбас зіграв на виїзді внічию з харківським Металістом 1925 (0:0). Свій наступний поєдинок підопічні Патріка ван Леувена проведуть 1 березня проти Зорі.