Кудрівка оголосила про підписання угоди з колишнім гравцем системи Нью-Йорк Ред Буллз

Микола Літвінов — 12 березня 2026, 22:23
Джаїр Коллахуазо
fckudrivka.com

Кудрівка підписала повноцінну угоду з 20-річним еквадорським центральним захисником Джаїром Коллахуазо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець виступатиме за нову команду під 55-м номером. Попереднім клубом еквадорця був дубль команди Нью-Йорк Ред Буллз, за який він з 2024 року провів 39 поєдинків та забив 2 голи.

Коллахуазо є вихованцем клубу Емелек і має в активі два матчі та один забитий м'яч у складі команди Еквадору U-20. Захисник приєднався до Кудрівки на зборах у Туреччині та перейшов у статусі вільного агента (за даними Tranfermarkt).

Зауважимо, що окрім еквадорця, клуб зареєстрував для участі в Українській Прем'єр-лізі 19-річного нігерійського півзахисника Віктора Адеоє з команди Квара Юнайтед.

Нагадаємо, наприкінці лютого Кудрівка погасила усі заборгованості перед УАФ, що дозволило команді позбутися трансферного бану.

