Зоря оголосила про підписання хорватського вінгера

Луганська Зоря оголосила про підписання хорватського лівого вінгера Домагоя Єлавича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу та умови контракту не розголошуються.

Футболіст перейшов до українського клубу із боснійського ФК Широкий Брієг, за який у поточному сезоні провів 20 матчів, записавши до свого активу 4 голи та 3 результативні передачі.

Також виступав в Хорватії Зрінські Осієко (30 ігор, 5 голів та 1 передача), Цибалія (14 поєдинків) та РНК Спліт (2 матчі та 1 гол).

Нагадаємо, нещодавно Зоря продовжила контракт з нападником Пилипом Будківським, а також оголосила про оренду форварда панамського Аліанса Верлея Баррера.