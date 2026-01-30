Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зоря оголосила про підписання хорватського вінгера

Олексій Мурзак — 30 січня 2026, 20:32
Зоря оголосила про підписання хорватського вінгера
Домагой Єлавич
ФК Зоря

Луганська Зоря оголосила про підписання хорватського лівого вінгера Домагоя Єлавича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу та умови контракту не розголошуються.

Футболіст перейшов до українського клубу із боснійського ФК Широкий Брієг, за який у поточному сезоні провів 20 матчів, записавши до свого активу 4 голи та 3 результативні передачі.

Також виступав в Хорватії Зрінські Осієко (30 ігор, 5 голів та 1 передача), Цибалія (14 поєдинків) та РНК Спліт (2 матчі та 1 гол).

Нагадаємо, нещодавно Зоря продовжила контракт з нападником Пилипом Будківським, а також оголосила про оренду форварда панамського Аліанса Верлея Баррера.

Читайте також :
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Футбольні трансфери Зоря Луганськ

Футбольні трансфери

Ліверпуль зацікавився захисником Інтера: міланці назвали ціну
Кривбас розірвав угоду з провальним форвардом з Нігерії
Жирона достроково припинила співпрацю з голкіпером збірної Хорватії
Український нападник Баєра Степанов вирушить у нову оренду: визначився майбутній клуб гравця
Горецка влітку залишить Баварію вільним агентом

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік