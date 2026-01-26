Кривбас припинив угоду з болівійським легіонером

Криворізький клуб оголосив про припинення співпраці з болівійським півзахисником Хосе Флоресом.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Кривбас вирішив не продовжувати орендну угоду з правом викупу, яка була розрахована до кінця поточного сезону-2025/26. 22-річний правий вінгер достроково повертається до болівійського Стронгест, якому належить його контракт до кінця 2028 року.

"ФК Кривбас дякує Флоресу за співпрацю та бажає успіхів у подальшій карʼєрі", – йдеться у повідомленні клубу.

Відзначимо, що Флорес відіграв у футболці українського клубу лише 2 матчі, у яких не запам'ятався результативними діями.

До слова, Кривбас став для Хосе першим закордонним клубом у футбольній кар'єрі. До цього Флорес грав виключно у рідній Болівії.

У середині січня 2026 року Кривбас підписав першого зимового новачка. Ним став 20-річний центральний захисник збірної Панами U-20 Джозеф Джонс.

Натомість криворізький клуб втратив своїх двох лідерів атаки – Єгор Твердохліба та Артура Микитишина. Обидва гравці перебрались до черкаського ЛНЗ.