Верес оголосив про відхід камерунського вінгера

Рівненський Верес та албанський Ельбасані домовилися про трансфер камерунського вінгера Самуеля Нонго.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Гравець підпише контракт до 30 червня 2028 року.

Самуель став гравцем Вереса у серпні 2024 року. Через важку травму та тривалий період відновлення він відіграв за клуб лише 11 матчів – 9 у чемпіонаті України та 2 у Кубку України.

Верес пішов на зимову перерву у статусі 11-ї команди турнірної таблиці УПЛ-2025/26, набравши 18 балів. Свій перший офіційний поєдинок у 2026 році рівняни проведуть вже 20 лютого, коли приймуть Полтаву. Початок зустрічі – о 15:30.

Напередодні Верес позбувся скандального турецького легіонера Ерена Айдіна, який самовільно покинув клуб.