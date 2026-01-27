Верес оформив трансфер чергового зимового новачка
Фабрісіо Ян став третім зимовим придбанням рівненського Вереса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
21-річний бразильський футболіст поєднав себе контрактом із рівнянами до кінця 2028 року. Також є опція пролонгації співпраці ще на сезон. Легіонер перебрався до української команди на правах вільного агента.
Ян є вихованцем Фламенго, де на юнацькому рівні був одним із найталановитіших гравців.
До переїзду в Україну вінгер виступав за два клуби у Про-лізі ОАЕ – Аль-Джазірі та Хуар-Факкані.
Раніше Верес вже підсилився 22-річним вінгером Андре Гонсалвешом, який перейшов на правах оренди із житомирського Полісся. Також гравцем рівненського клубу став 19-річний Гільєрме Байї, який до цього виступав за молодіжну команду Кривбаса.
На зборах у Туреччині рівняни зіграють проти київського Динамо у рамках підготовки до другої частини сезон-2025/26.
Нагадаємо, що підопічні Шандрука пішли на зимову перерву 11-ми у турнірній таблиці УПЛ-2025/26, набравши 18 балів.