Верес оформив трансфер чергового зимового новачка

Софія Кулай — 27 січня 2026, 20:02
Верес оформив трансфер чергового зимового новачка
Ян та Габовда
НК Верес

Фабрісіо Ян став третім зимовим придбанням рівненського Вереса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

21-річний бразильський футболіст поєднав себе контрактом із рівнянами до кінця 2028 року. Також є опція пролонгації співпраці ще на сезон. Легіонер перебрався до української команди на правах вільного агента.

Ян є вихованцем Фламенго, де на юнацькому рівні був одним із найталановитіших гравців.

До переїзду в Україну вінгер виступав за два клуби у Про-лізі ОАЕ – Аль-Джазірі та Хуар-Факкані.

Раніше Верес вже підсилився 22-річним вінгером Андре Гонсалвешом, який перейшов на правах оренди із житомирського Полісся. Також гравцем рівненського клубу став 19-річний Гільєрме Байї, який до цього виступав за молодіжну команду Кривбаса.

На зборах у Туреччині рівняни зіграють проти київського Динамо у рамках підготовки до другої частини сезон-2025/26.

Нагадаємо, що підопічні Шандрука пішли на зимову перерву 11-ми у турнірній таблиці УПЛ-2025/26, набравши 18 балів.

