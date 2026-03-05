Епіцентр підписав фіналіста Ліги Європи

Епіцентр підписав контракт з колишнім захисником Динамо та Дніпра Валерієм Лучкевичем.

Клуб не оголошував про трансфер, однак вже заявив гравця на сезон під 67-м номером. Деталі угоди наразі невідомі.

Попереднім клубом Лучкевича було Динамо, до якого він приєднався на початку березня 2025 року. За цей час провів три матчі: два в Українській Прем'єр-лізі (загалом 11 хвилин ігрового часу) та один у Кубку України (79 хвилин).

В УПЛ захисник також відомий своїми виступами за Дніпро, з яким у сезоні-2014/15 дійшов до фіналу Ліги Європи, Олександрію, Дніпро-1 та Колос. Був у кар'єрі Лучкевича й етап кар'єри за кордоном – з 2017 по 2019 рік він грав за бельгійський Стандард.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавився австрійський Блау-Вайс Лінц.