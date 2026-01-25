Українська правда
Оболонь підписала чергового зимового новачка з Інгульця

Софія Кулай — 25 січня 2026, 11:22
Оболонь підписала чергового зимового новачка з Інгульця
Олександр Жовтенко
ФК Оболонь

Черговим зимовим новачком київської Оболоні став Олександр Жовтенко.

Про це повідомляє пресслужба "пивоварів".

Останнім клубом 20-річного центрального захисника був першоліговий Інгулець, за який він відіграв 26 ігор.

У поточному сезоні-2025/26 Жовтенко взяв участь у 15-ти матчах клубу з Петрового. Без результативних дій.

За свою футбольну кар'єру гравець також пограв за ФСК Маріуполь (11 поєдинків). Портал Transfermarkt оцінює вартість Жовтенка у 125 тисяч євро.

Раніше Оболонь вже поповнилась фланговим захисником Павлом Полегеньком, який грав за львівські Карпати. Також клуб підписав центрального півзахисника Інгульця Романа Волохатого.

Нагадаємо, що "пивовари" готуються до другої частини сезону-2025/26 у Туреччині. 24 січня київський клуб повинен був провести контрольну гру проти болгарського Ботєва. Однак спаринг скасували через погодні умови.

