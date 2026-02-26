Металург Запоріжжя розірвав контракти з двома гравцями

Аутсайдер Першої ліги запорізький Металург офіційно оголосив про відхід з команди Назарія Пастернака та Данила Тузенка.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Контракти з двома півзахисниками було розірвано за обопільною згодою сторін.

"Дякуємо за виконану роботу та бажаємо успіхів у подальшій карʼєрі", – йдеться у повідомленні.

Обидва футболісти виступали за Металург з літа минулого року та зіграли по 6 матчів (5 у чемпіонаті та 1 у Кубку України).

23-річний Назарій Пастернак раніше виступав за Діназ, ЮКСА та Кремінь. Його одноліток Данило Тузенко у складі Ворскли зіграв один матч в Українській Прем'єр-лізі, а також захищав кольори Гірника-Спорт та Кудрівки.

Нагадаємо, що взимку запорізький Металург очолив відомий український тренер Сергій Ковалець, який рятуватиме команду від вильоту з Першої ліги. Після 18 зіграних матчів "козаки" посідають останнє 16 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 8 очок.