Колос підписав хавбека збірної Північної Македонії
Колос завершив перехід хавбека збірної Північної Македонії Луки Станковські.
Про це повідомив гравець в Instagram, показавши світлину перед емблемою клубу.
Сьогодні, 25 лютого, півзахисника заявили на матчі чемпіонату України.
23-річний гравець ФК Раднички з Крагуєваца приїхав в Україну в кінці минулого тижня і був присутнім на матчі 17-го туру Української Прем'єр-ліги Колос – Полісся (0:2).
За інформацією ТаТоТаке, футболіст підпише контракт на три роки.
Портал Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро. В активі Станковського 1 гол у 2 матчах за збірну Македонії.
Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Колоса Павло Оріховський, який покинув ковалівців влітку, стане гравцем команди Першої ліги Фенікс-Маріуполь.