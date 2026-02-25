Колос підписав хавбека збірної Північної Македонії

Колос завершив перехід хавбека збірної Північної Македонії Луки Станковські.

Про це повідомив гравець в Instagram, показавши світлину перед емблемою клубу.

Сьогодні, 25 лютого, півзахисника заявили на матчі чемпіонату України.

23-річний гравець ФК Раднички з Крагуєваца приїхав в Україну в кінці минулого тижня і був присутнім на матчі 17-го туру Української Прем'єр-ліги Колос – Полісся (0:2).

За інформацією ТаТоТаке, футболіст підпише контракт на три роки.

Портал Transfermarkt оцінює гравця у 500 тисяч євро. В активі Станковського 1 гол у 2 матчах за збірну Македонії.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник Колоса Павло Оріховський, який покинув ковалівців влітку, стане гравцем команди Першої ліги Фенікс-Маріуполь.