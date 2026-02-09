Верес позбувся скандального легіонера, який самовільно покинув клуб

Азербайджанська Зіра оголосила про трансфер 22-річного нападника рівненського Вереса Ерена Айдіна.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода укладена до кінця поточного сезону-2025/26. Цікаво, що портал Transfermarkt інформує, що скандальний турецький футболіст перебрався у Зіру на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Айдін самовільного залишив розташування українського клубу ще 3 лютого, після чого навіть не виходив на зв'язок. Згодом поширювались фейкові новини, що нібито легіонер повернувся у Верес. Однак у рівненській команді спростували дані чутки.

За рівнян турецький нападник виступав із вересня 2025-го. Відтоді провів лише 10 матчів, у яких відзначився голом та 3 асистами. До переходу у Верес Айдін виступав виключно у турецьких колективах. Крайнім клубом перед переїздом в Україну був турецький Галатасарай.

Верес пішов на зимову перерву у статусі 11-ї команди турнірної таблиці УПЛ-2025/26, набравши 18 балів. Свій перший офіційний поєдинок у 2026 році рівняни проведуть вже 20 лютого, коли приймуть Полтаву. Початок зустрічі – о 15:30.