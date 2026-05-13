Вони за рахунок майстерності пригасили нас: Костишин – про поразку Колоса від Динамо у 28 турі УПЛ
Наставник Колоса Руслан Костишин прокоментував поразку своєї команди від Динамо у 28 турі УПЛ, наголосивши, що кияни здобули перемогу за рахунок майстерності.
Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.
"Ми хотіли б повторити історію і бути четвертими, але вже не вдасться. Якщо раніше місце у топ-5 давало єврокубки, то тепер не дасть. Для своєї гідності хочеться бути вище, але 6-те чи 7-ме місце – різниця не дуже велика.
І у першому таймі були не невдалі 10 хвилин Динамо, а невдалі 10 хвилин від нас. Індивідуальні помилки гравців. Воротар випустив м'яч, а потім пенальті. Це як той боксер – пропустив удари і потрібен час, щоб прийти до тями. А у другому таймі були шанси, а от гола не вистачило", – зазначив Костишин.
Тренер також додав, що у суперника вищий клас виконавців.
"У Динамо вийшли на заміну Шапаренко, Піхальонок, Бражко – три гравці збірної України. Важко було взяти гру під контроль, вони за рахунок майстерності пригасили нас", – сказав Костишин.
Раніше підсумок протистояння прокоментував і наставник киян Ігор Костюк.