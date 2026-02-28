Рух орендував у Карпат 19-річного учасника чемпіонату світу

Львівський Рух оголосив про підписання центрального захисника Карпат Миколи Киричка.

Про це повідомив офіційний сайт "жовто-чорних".

19-річний футболіст гратиме за Рух до завершення сезону-2025/26. Фінансові деталі угоди не повідомляються. У новій команді захисник виступатиме під 4 номером.

Микола Киричок народився 16 травня 2006 року в Ямполі, Вінницької області. На рівні ДЮФЛ виступав за луцьку Волинь, БРВ-ВІК та ФК Львів. У віці 17 років дебютував за "містян" в УПЛ, зігравши два поєдинки в сезоні-2022/23.

Згодом виступав за Минай, а у 2024 році приєднався до львівських Карпат. За "левів" переважно грав у юнацькій першості U-19 та у Другій лізі за Карпати-2. За основну команду зіграв 2 матчі: 1 – у Прем'єр-лізі та 1 – у Кубку України.

Киричок викликався до юнацької збірної України різних вікових груп. Зіграв два поєдинки на чемпіонаті світу 2025 серед команд U-20, який проходив у Чилі.

Нагадаємо, що у 17 турі Рух мінімально програв Динамо з рахунком 0:1. 1 березня підопічні Івана Федика зустрінуться з Оболонню в межах 18 туру. Гра у Києві розпочнеться о 15:30.