Шахтар відправив свого скандального півзахисника в оренду до чемпіона Таджикистану

Олексій Мурзак — 18 лютого 2026, 20:35
Хусрав Тоіров
ФК Шахтар

Шахтар оголосив про оренду півзахисника Хусрава Тоірова в Істіклол, який є незмінним чемпіоном Таджикистану протягом 12 останніх сезонів.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Угода розрахована до 30 листопада 2026 року.

Тоіров став гравцем Шахтаря у березні 2023 року, провівши за основну команду "гірників" лише два матчі.

Хусрав також виступав в оренді за казахстанський Атирау (21 матч, 1 гол, 3 асисти) та одеський Чорноморець (5 матчів).

Як відомо, футболіст опинився в центрі скандалу, коли поставив лайк під публікацією про перемогу збірної Росії над Сербією. У підсумку Шахтар оштрафував гравця на місячну зарплату (близько 300 тисяч гривень), спрямувавши ці кошти на потреби ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що Шахтар стежить одразу за трьома молодими бразильськими футболістами.

