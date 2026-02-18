Шахтар відправив свого скандального півзахисника в оренду до чемпіона Таджикистану

Шахтар оголосив про оренду півзахисника Хусрава Тоірова в Істіклол, який є незмінним чемпіоном Таджикистану протягом 12 останніх сезонів.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Угода розрахована до 30 листопада 2026 року.

Тоіров став гравцем Шахтаря у березні 2023 року, провівши за основну команду "гірників" лише два матчі.

Хусрав також виступав в оренді за казахстанський Атирау (21 матч, 1 гол, 3 асисти) та одеський Чорноморець (5 матчів).

Як відомо, футболіст опинився в центрі скандалу, коли поставив лайк під публікацією про перемогу збірної Росії над Сербією. У підсумку Шахтар оштрафував гравця на місячну зарплату (близько 300 тисяч гривень), спрямувавши ці кошти на потреби ЗСУ.

