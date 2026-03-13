Олександрія припинила співпрацю з досвідченим півзахисником

Олександрія припинили співпрацю з півзахисником Євгеном Смирним.

Про це повідомила пресслужба "містян".

Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.

Смирний приєднався до команди влітку 2023 року. Його дебют відбувся 30 липня у переможному домашньому матчі проти криворізького Кривбаса (1:0).

Загалом, в чемпіонаті провів 41 матч, відзначившись двома забитими голами. Ще 5 матчів провів в Кубку України та 1 матч в Лізі конференцій УЄФА.

Напередодні Олександрія домовилась з німецьким клубом Ваккер Бурггаузен про перехід на постійній основі захисника Артура Андрейчика.