Металіст 1925 підсилився 24-річним вихованцем Шахтаря

Харківський Металіст 1925 підписав контракт із 24-річним захисником Валерієм Дубком.

Про це інформує пресслужба клубу.

Зазначається, що сторони уклали угоду терміном на 3 роки. Валерій буде виступати під 37-м номером.

Додамо, що Валерій Дубко народився в Донецьку. Є вихованцем Азовсталі, Шахтаря та Арсенала. На професійному рівні грав за Ворсклу, Чорноморець, бельгійський Дендер та Оболонь.

Останнім клубом Будка була саме Оболонь. В складі "пивоварів" провів 69 поєдинків, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

Нагадаємо, раніше головний тренер харківського клубу Младен Бартулович повідомив, що Металіст 1925 посилиться ще одним-двома новими футболістами. Раніше клуб підписав півзахисників Ніколаса Аревало та Себастьяна Кастільо.