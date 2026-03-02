Полісся підписало півзахисника Карпат Федора

Півзахисник Олег Федор покинув львівські Карпати та продовжить кар'єру у житомирському Поліссі.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Головному тренеру "вовків" Руслану Ротаню чудово відомий потенціал 21-річного гравця. Олег пограв під його керівництвом в олімпійській збірній України (3 матчі).

Контракт Федора з Поліссям розрахований до кінця червня 2030 року.

Фінансові деталі трансферу не розкриваються. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 500 тисяч євро. У ЗМІ зазначалось, що перехід може скласти близько двох мільйонів євро плюс 25% для "левів" від перепродажу футболіста.

Нагадаємо, що Федор є вихованцем Карпат, який пограв за Рух (34 гри). У зелено-білій футболці зіграв 20 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Карпати відпустили в оренду в Рух центрального захисника Миколу Киричка. Команда Франа Фернандеса у 18 турі мінімально програла вдома ковалівському Колосу (0:1) та опустилась на 12-те місце у турнірній таблиці УПЛ-2025/26. У "левів" 19 набраних очок.

Натомість Полісся з 36 балами йде третім.